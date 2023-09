Trenta interventi dei pompieri dopo l'ondata di maltempo. Nel pomeriggio di venerdì 22 settembre un violento temporale si è abbattuto sulla provincia di Lecco, allagando le strade e creando vari disagi: la strada provinciale di Valmadrera è allagata in entrambe le direzioni e una macchina è in panne di fronte alla stazione ferroviaria (nel video, ndr), vale anche per la galleria del Monte Barro in direzione Lecco, con tanto di uscita quasi impraticabile per la grande quantità d'acqua.

I pompieri sono al lavoro in larga parte del territorio lecchese per compiere delle operazioni di soccorso tecnico urgente.