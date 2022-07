Camion "in panne" sulla Lecco-Bergamo, traffico in tilt

Traffico in tilt da oltre due ore lungo la Lecco-Bergamo a Calolziocorte. Il motivo? Un camion in panne, o più precisamente in sosta forzata per motivi di sicurezza lungo la carreggiata in direzione Lecco dopo l'apertura del telone protettivo sul fianco destro del veicolo. Stando ad alcune testimonianze raccolte da residenti e persone presenti sul posto, il tir avrebbe rischiato di perdere lungo la strada parte del carico di bottiglie d'acqua che stava trasportando.

I disagi si sono creati intorno alle 8.45 di oggi, mercoledì 20 luglio e fino alle 11 (il momento in cui stiamo scrivendo) il camion si trovava ancora lì, a pochi passi dal confine con il comune di Vercurago. Il blocco del tir sta causando lunghe code fino a Calolzio centro e a Lecco in zona Bione, con effetti anche lungo le arterie limitrofe e la sponda olginatese.