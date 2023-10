Tenta di fuggire con la spesa rubata al supermercato: arrestato dai carabinieri

Tenta di scappare con la spesa razziata al supermercato, ma viene arrestato dai carabinieri di Calolziocorte per rapina e resistenza a pubblico ufficiale. L'episodio è avvenuto proprio nel capoluogo della Valle San Martino. Ad entrare in azione un 18enne. Il giovane, dopo aver occultato della spesa in una borsa, ha oltrepassato le casse del supermercato senza pagare, ma una volta scoperto e fermato, per guadagnarsi la fuga ha spintonato il personale della sicurezza.

Nel giro di poco tempo il 18enne è stato però rintracciato nei pressi della stazione ferroviaria dai militari della caserma di via Mazzini dai quali ha cercato nuovamente, ma invano, di divincolarsi. Arrestato, è stato giudicato e condannato per “direttissima” ad un anno e quattro mesi di reclusione - con sospensione condizionale della pena - per i reati di rapina e resistenza a pubblico ufficiale.