"Vistose crepe nella scuola di Foppenico per i lavori: sospendete le lezioni"

"Ci sono vistose crepe nella scuola primaria di Foppenico interessata dai lavori di riqualifica, sospendete le lezioni per motivi di sicurezza". L'appello è stato lanciato dalle opposizioni di Calolziocorte rispetto all'intervento in corso nel plesso delle elementari della frazione di Foppenico. Sia "Calolziocorte Bene Comune", sia "Cambia Calolzio" - entrambe civiche di area centrosinistra - hanno scritto al sindaco Marco Ghezzi e ai responsabili comunali per sollecitare verifiche allo scopo di dare le dovute garanzie a tutela di bambini e docenti.

Mazzoleni: "Crepe nei muri, frantumazione di vetrate, cavi della corrente sospesi"

"Con riferimento ai lavori in corso presso la scuola primaria di Foppenico, a seguito di segnalazioni

documentate dove si evidenziano crepe nei muri, sulla pavimentazione, frantumazione di vetrate, cavi della corrente sospesi nonché forti vibrazioni e rumori dovuti alle operazioni di demolizione si chiede l’immediata sospensione dei lavori e la verifica strutturale del plesso e delle condizioni di sicurezza dei bambini ed il personale docente e non docente e la regolarità del cantiere" - scrive Sonia Mazzoleni, capogruppo di Calolziocorte Bene Comune, all'indirizzo del sindaco Ghezzi, del funzionario responsabile del Settore territorio Ottavio Federici e del comandante della Polizia locale Andrea Gavazzi, allegando una serie di immagini e un video riportati sotto.

"Si chiede inoltre di accedere ai locali della scuola e al cantiere in Vostra presenza per una verifica congiunta di quanto segnalalo - aggiunge Mazzoleni - Restiamo in attesa di un pronto riscontro".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un allarme (e un appello) lanciato anche dal collega Diego Colosimo, rappresentante in Consiglio di Cambia Calolzio. "Vistose crepe presso la scuola primaria di Foppenico" è l'oggetto della lettera inviata a Ghezzi, a Federici e al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Lecco.

Colosimo scrive anche ai vigili del fuoco: "Lavori incompatibili con l'attività didattica"

"Purtroppo, come ho già evidenziato in diverse occasioni, si sta manifestando un'inevitabile incompatibilità tra i lavori di ristrutturazione della scuola primaria di Foppenico e l'attività didattica in corso - scrive Colosimo - È giunto alle nostre orecchie, attraverso segnalazioni da parte di genitori e insegnanti, il problema delle crepe evidenti che si stanno formando all'interno degli edifici scolastici a causa delle demolizioni eseguite dall'impresa appaltatrice. Ritengo sia necessario sospendere subito i lavori e condurre un'analisi approfondita della struttura scolastica danneggiata, rimandando le demolizioni fino alla fine dell'anno scolastico".

"Il forte rumore proveniente dal cantiere, insieme alle interruzioni dell'elettricità, sta causando frequenti interruzioni delle lezioni, con conseguenze negative sull'apprendimento dei bambini. Questa situazione è del tutto inaccettabile".