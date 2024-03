Calolzio, in quattro rischiano di essere uccisi dal "killer silenzioso"

Grande spavento a Calolziocorte nella notte fra domenica e lunedì. L'allarme è scattato poco prima delle 2 per una famiglia i cui componenti avevano avvertito i sintomi di un'intossicazione da monossido di carbonio, il "killer silenzioso".

Il comando dei vigili del fuoco di piazza Bione ha inviato subito, su richiesta della Soreu Laghi, un'autopompa in supporto al personale sanitario per la rilevazione e la messa in sicurezza dell'appartamento.

La squadra in posto, con strumenti campali e personale specializzato Nbcr, ha rilevato la presenza del monossido di carbonio. Quattro le persone portate in ospedale per le cure del caso, fortunatamente salvate dal celere intervento dei soccorsi.

Cos'è il monossido di carbonio

Il monossido di carbonio è un gas incolore, inodore e insapore difficile da rilevare senza strumenti; in ambito urbano è principalmente prodotto dal malfunzionamento di caldaie o combustione di braceri senza idonea aspirazione.