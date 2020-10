Calolzio: camion sbanda e perde il rimorchio alla rotonda, code lungo la Lecco-Bergamo

Stava salendo da via Mazzini quando, dopo aver imboccato la rotonda in direzione Lecco, ha sbandato ribaltandosi. Forse una manovra troppo veloce è stata alla base dell'incidente che ha visto coinvolto un camion, avvenuto poco prima delle 17 di oggi a Calolziocorte, alla rototaria dell'ex negozio Marenzi tra corso Dante e via Mazzini.

Non ci sono stati feriti

Sul posto si sono subito portati gli agenti della Polizia locale di Calolziocorte e i Vigili del Fuoco di Lecco. Per fortuna non ci sono state persone ferite e anche il conducente del mezzo pesante avrebbe riportato solo alcune contusioni e un po' di spavento. Diversi rellantementi si sono creati sia verso il confine con Vercurago, sia verso il centro di Calolzio. Nell'incidente il mezzo pesante ha perso il rimorchio che è andato a sbattere contro la barriera protettiva del condominio vicino.

