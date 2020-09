Calolzio, scomparso 29enne. Appello a "Chi l'ha visto?"

Calolzio in apprensione per la scomparsa di un giovane di 29 anni del quale non si hanno più notizie da una settimana. Si tratta di Michael, altezza 1 metro e 85 centimetri, occhi castani, rasato. L'ultima volta in cui è stato visto indossava una tuta grigio chiara e un paio di scarpe da ginnastica bianche.

La notizia è stata data ieri dalla trasmissione "Chi l'ha visto?" di Rai Tre. I famigliari hanno infatti deciso di rivolgersi anche alla TV nazionale per cercare di rintracciare il parente scomparso e per chiedere a chiunque l'avesse eventualmente notato di fornire subito informazioni in merito rivolgendosi in primis alle forze dell'ordine.

Michael è scomparso il 23 settembre scorso e vive a Calolzio con la sua compagna. Come illustrato nella scheda di "Chi l'ha Visto?", il giovane è uscito di casa alle ore 10 della mattina e non è più rientrato. L'ultimo contatto telefonico risale alle 19 della stessa giornata. Ha diversi tatuaggi, tra cui la scritta "Maria ti amo" sull'avambraccio sinistro.

«Michael ha con sè il cellulare che però risulta spento - si legge nell'appello per il suo ritrovamento pubblicato sul sito internet della trasmissione - Alla sua compagna ha detto che sarebbe ritornato a casa intorno alle 20.30, ma così non è stato e di lui non si sono più avute notizie. Non ha con sè i documenti e nemmeno i farmaci di cui ha bisogno per la sua terapia quotidiana».