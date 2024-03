Nuovo allarme truffa dello specchietto, la testimonianza da Calolzio

Nuovo tentativo di truffa con la scusa dello specchietto rotto per chiedere soldi. L'ultimo caso segnalato (e non sarebbe il solo) arriva da Calolziocorte, a due passi dal centro città. "Attenzione, è appena successo a me in zona piazza mercato - racconta Stefano Monteleone - Stavo scendendo con la mia auto, una Panda, da via Marconi verso la piazza, quando una macchina bianca davanti a me ha accostato a destra e si è fermata. Io ho messo la freccia superandola tranquillamente. A un tratto ho sentito un rumore come di un qualcosa gettato sull'asfalto, ho visto quella macchina ripartire e raggiungermi un centinaio di metri dopo proprio in piazza Mercato".

"Prestate attenzione!"

Qui Stefano si è fermato e ha visto scendere dalla vettura l'altro automobilista che ha tentato la truffa. "Mi ha detto che gli avevo rotto lo specchietto e che avrei dovuto dargli dei soldi per chiuderla subito lì - aggiunge Monteleone - Ma non era vero, io non avevo assoluamente toccato la sua vettura, e la mia non aveva graffi. Gli ho chiesto comunque di verificare meglio insieme cosa fosse successo e di fare la constatazione amichevole. A quel punto si è irridigito, ha detto di no, che era meglio pagarlo subito. Allora io ho insistito dicendogli che avrei chiamato i carabinieri. A quel punto l'uomo, un italiano di mezza età, è risalito di corsa in auto ed è fuggito". I fatti risalgono alla giornata di ieri poco prima di mezzogiorno.

"Poco più tardi ho saputo di un altro mio conoscente al quale era capitato un episodio simile nella vicina vercurago - aggiunge Monteleone - La descrizione combaciava con l'automobilista a bordo sempre di una Fiat 500 bianca, che aveva tentato il colpo con me. Per quanto mi riguarda sono andato a sporgere denuncia ai carabinieri e ho voluto parlare dell'accaduto anche sui social per dire a tutti di prestare la massima attenzione".