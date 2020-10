Camion in avaria sulla Statale 36 al raccordo Lecco-Valsassina

Code e disagi nella mattinata di oggi, sabato 17 ottobre, lungo la strada statale 36 al “raccordo Lecco-Valsassina” per un camion in avaria.

Intorno alle ore 10 il traffico in direzione Ballabio ha iniziato a rallentare e hanno iniziato a crearsi incolonnamenti a causa di un mezzo pesante bloccato in corrispondenza della galleria “Passo del Lupo”. Il personale dell' Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.