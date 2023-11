Si perdono sul Legnone: capre salvate dai pompieri

Salvataggio in alta quota per i pompieri. Intorno al mezzogiorno di martedì 21 novembre i tecnici del Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) sono stati inviati nella zona del Rifuio Griera sul monte Legnone, a circa 1.700 metri di quota: i vigili del fuoco hanno ricevuto una richiesta di aiuto da parte di un pastore per recuperare due capre orobiche bloccate da diversi giorni in una zona pericolosa.

Da Lecco e Bellano sono state inviate due squadre di cui specializzata nelle operazioni in zone impervie: una volta raggiunti i due animali, i pompieri li hanno imbragati e calati in una zona sicura. L'intervento è stato lungo ed è terminato alle ore 16.30.

“Tra i compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, oltre a contrastare e prevenire gli incendi, rientrano la salvaguardia della vita di persone, animali, beni e il soccorso tecnico urgente”, ricordano dal Comando lecchese.