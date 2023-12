Truffa, ricettazione a bancarotta: finisce in carcere

Sulla sua testa pendeva la spada di Damocle di varie accuse. I carabinieri della stazione di Oggiono hanno incarcerato un 66enne italiano gravato da varie pene, eseguendo così un provvedimento emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il tribunale di Monza.

L’uomo deve scontare un cumulo di pene per complessivi 4 anni e 4 mesi per truffa, riciclaggio, emissione di fatture per operazioni inesistenti, distruzione od occultamento delle scritture contabili nonché bancarotta, reati commessi tra il 2016 e il 2022 nelle province di Lecco, Bergamo e Monza.

L’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di lecco.