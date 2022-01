Incidente frontale nella notte: auto a fuoco, soccorsi due giovani

Schianto frontale tra due auto nella notte tra sabato e domenica a Casatenovo. Uno dei due veicoli si è poi incendiato e le persone a bordo sono riuscite a scendere dalla vettura in fiamme appena in tempo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Lecco (tramite il distaccamento di Merate) con 2 automezzi e i soccorsi del 118.

Dopo l'allerta in codice rosso, l'intervento è poi proseguito in codice giallo, con le persone scese dalla vettura trasportate in ospedale, una al Manzoni di Lecco e l'altra al San Gerardo di Monza, in codice giallo. Si tratta di due giovani di 23 e 24 anni. L'incidente è avvenuto alle 4.30 in via Dante Alighieri, all'altezza del civico 46. Allertata anche la Polizia stradale. Le operazioni di soccorso tecnico urgente sono durate circa 2 ore.