Grave incidente in serata: investito pedone

Gravissimo incidente a Cassago Brianza nella tarda serata di ieri, sabato 21 maggio. Una moto che stava viaggiando in via Nazario Sauro in direzione Renate ha travolto un giovane pedone. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'accaduto che ha coinvolto almeno 3 persone. Non è ancora noto se il ventenne stesse attraversando la strada o si trovasse ancora sul marciapiede quando è stato travolto dalla moto che stava sopraggiungendo in direzione Renate. Il centauro avrebbe perso il controllo del veicolo andando a travolgere il giovane. Gravi, e ricoverati in ospedale in codice rosso, sia il pedone sia il motociclista.

A seguito dell'impatto sarebbe rimasta ferita in modo meno grave anche una donna. Sul posto, oltre a due ambulanze della Croce Bianca di Merate, anche l'elisoccorso e i Carabinieri.