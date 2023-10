Smottamento dalla montagna sull'autosilo: paura a Varenna

Piccolo smottamento su un autosilo nel territorio comunale di Varenna. È accaduto in via Polvani intorno alle ore 13 di oggi, sabato. Diverse squadre e il funzionario tecnico del Comando dei Vigili del fuoco di Lecco sono intervenuti presso il grande parcheggio custodito di Varenna per la ricaduta di massi e materiale franoso provenienti dal costone roccioso retrostante al fabbricato.

Le squadre dei pompieri intervenute sul posto si sono mobilitate per mettere in sicurezza l'area delimitando così le aree a rischio. L'intervento è terminato alle ore 18.30, nessuna persona sarebbe rimasta coinvolta dal distaccamento.