Code sulla Statale 36, questa volta a causa di una tartaruga

Anche mercoledì mattina si sono formate delle code lungo la Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga". Questa volta non è stato un incidente a causare i rallentamenti, bensì la presenza di un animale persosi sulla striscia d'asfalto: una tartaruga, per la precisione, come segnalato ai viaggiatori in transito nella zona di Civate/Isella. Il quadrupede, con tutta probabilità, è arrivato sulla strada dal limitrofo lago di Annone Brianza, zona all'interno della quale si trovano parecchi esemplari.