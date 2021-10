Investito, 57enne muore sul colpo: tragedia nella notte a Colico

Tragedia nella notte a Colico. Un uomo di 57 anni è morto in seguito a un investimento. È accaduto poco dopo le 4 in Via Nazionale Nord, non lontano dal Trivio di Fuentes. Ancora frammentarie le notizie. Non è chiaro se la vittima abbia cercato di attraversare la strada al'improvviso nel buio della notte, o se si trovasse già a lato della carreggiata. Non è esclusa alcuna ipotesi.

Fatale per il 57enne l'impatto con un veicolo sopraggiungente. Sul posto, lanciato l'allarme, si sono portate l'ambulanza della Croce rossa di Colico e l'automedica dell'Aat Sondrio, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Allertati anche i Carabinieri del comando provinciale di Lecco e i Vigili del fuoco di Sondrio.