Incendio nei boschi di Colle Brianza

Paura e danni alla vegetazione nei boschi di Colle Brianza per un incendio che si è propagato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 14 marzo. Fiamme e fumo hanno interessato un'area di sottobosco ampia circa di 2.000 metri quadrati.

Non appena scattato l'allarme sul posto sono prontamente i vigili del fuoco con modulo boschivo 4x4 per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l'area boschiva. L'incendio è stato estinto e bonificato in circa 3 ore.