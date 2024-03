I nuovi bivacchi degli spacciatori scoperti nei boschi

Non si fermano i controlli anti-spaccio nei boschi della Brianza lecchese. Nel pomeriggio di ieri, martedì 26 marzo, è stato messo in atto un nuovo servizio mirato da parte della Polizia di Stato per contrastare le attività di spaccio nei territori comunali di Nibionno, Bosisio Parini e Molteno, non lontano dalla Statale 36.

Il servizio antidroga - disposto dal questore di Lecco Ottavio Aragona - ha coinvolto gli agenti della Squadra mobile e i colleghi di due equipaggi del Reparto prevenzione crimine di Milano, nonché di personale della polizia locale di Nibionno. I poliziotti hanno effettuato una serie di attenti controlli nelle vie di accesso alle aree boschive, allestendo anche due posti di blocco.

Gli agenti sono inoltre entrati nei boschi di Nibionno e Bosisio Parini per passare al setaccio la zone più a rischio: qui hanno trovato residui di cibo, carbonella ed immondizia: "bivacchi" sicuramente destinati a base d’appoggio degli spacciatori. Due dei soggetti controllati sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente, rispettivamente di 1,3 grammi di eroina e di 0,6 grammi di cocaina. Appena scoperti, i due hanno tentato di disfarsi della droga, ammettendo poi ai poliziotti di aver acquistato poco prima la sostanza da soggetti magrebini nascosti nella boscaglia.

Complessivamente sono state identificate 67 persone e controllati 55 veicoli, nonché segnalate al prefetto di Lecco due persone quali assuntori di sostanze stupefacenti. Analoghi servizi saranno effettuati anche nelle prossime settimane.