Titolare senza mascherina, clienti all'interno: chiuso bar di Oliveto Lario

Sei clienti nel bar nonostante il divieto di consumazione, titolare senza mascherina: a Oliveto Lario scattano sanzioni pesanti.

Durante il servizio serale del 13 gennaio il Corpo associato di Polizia locale Valmadrera-Malgrate-Oliveto Lario ha effettuato diversi controlli nei territori comunali di competenza. In particolare, alle ore 20 di mercoledì due pattuglie impiegate nella verifica del rispetto delle prescrizioni anticovid hanno proceduto alla chiusura per cinque giorni di un pubblico locale oltre all'emissione di una sanzione amministrativa al titolare dello stesso per 1.200 euro.

Gli agenti intervenuti hanno ravvisato da parte del titolare la mancanza dell'utilizzo di dispositivi per la protezione delle vie respiratorie (contestazione reiterata in quanto già precedentemente verbalizzata a seguito di altro controllo) e la presenza all'interno del locale di sei avventori seduti al tavolo intenti a consumare bevande e alimenti in condivisione in totale mancanza del rispetto delle prescrizioni anticovid. A seguito dell'identificazione degli stessi, gli agenti intervenuti hanno proceduto alle contestazioni delle relative violazioni anche nei confronti degli avventori.

In conseguenza al controllo è stata disposta la chiusura cautelare immediata ed è stata inviata comunicazione alla Prefettura di Lecco che potrà disporre la chiusura da cinque a 30 giorni. Durante il servizio specifico del 13 gennaio, informa la Polizia locale Valmadrera-Malgrate-Oliveto Lario, sono state controllate diciotto autocertificazioni e altri locali riscontrando il rispetto di quanto previsto dal Dpcm vigente.