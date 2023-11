Controlli straordinari, 7.500 euro di sanzioni amministrative a 3 locali

Nuovi controlli straordinari in alcune zone di Lecco da parte della Polizia di stato. Nella serata di ieri, giovedì 16 novembre gli agenti sono entrati in azione in particolare nei quartieri di Pescarenico, di San Giovanni a Germanedo, allo scopo di verificare - ed eventualmente contrastare - situazioni di pericolo segnalate dai cittadini, che hanno generato di recente allarme sociale.

Il servizio ha avuto luogo con l’impiego di personale della Questura cittadina (squadra amministrativa e squadra volanti), coadiuvato da due equipaggi del Reparto prevenzione crimine di Milano e con la collaborazione di personale dell’Agenzia delle entrate e dalla Siae di Lecco. Durante il servizio, sono stati effettuati una serie di controlli anche nei pressi della stazione ferroviaria e verifiche di carattere amministrativo, oltreché nei confronti degli avventori di alcuni esercizi pubblici.

In totale 7.500 euro per 11 violazioni in materia di igiene e autorizzazioni

Complessivamente, nel corso del servizio, sono state identificate 33 persone e controllati 3 veicoli, nonché 3 esercizi commerciali. Sono state elevate in totale 11 sanzioni amministrative nei confronti dei rispettivi titolari in materia di igiene e sanità, alimenti e bevande ed autorizzazioni, per un totale di circa 7.500 euro, e sanzionata amministrativamente una persona per ubriachezza. Analoghi controlli verranno effettuati anche nelle prossime settimane.