Coronavirus, il punto: sei casi di positività riscontrati nel Lecchese, tanti operatori scolastici hanno prenotato il test

Si conferma il trend positivo dei guariti/dimessi (+116), sempre alto il numero dei tamponi realizzati (17.391) con 245 casi positivi per una percentuale pari all’1,4%. «Più della metà degli insegnanti e operatori scolastici (113.041 su 206.687) ha prenotato il test sierologico e 95.324 lo hanno già effettuato grazie ad un'organizzazione tempestiva e ben strutturata che siamo riusciti a mettere in campo insieme alle nostre Ats e Asst», ha sottolineato l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera commentando i dati odierni.

«Le analisi – ha spiegato – hanno evidenziato 4.528 casi positivi che sono stati sottoposti al tampone immediatamente. I test proseguiranno fino al 18 settembre per garantire al personale scolastico tutto il tempo necessario per sottoporsi volontariamente e gratuitamente allo screening. Il 59 per cento delle prenotazioni – ha proseguito – è avvenuto attraverso l’App ‘Salutile’ e al portale web dedicato». Questi i dati più significativi del consueto report quotidiano sulla situazione covid in Lombardia, relativi a giovedì 10 settembre.

Nel territorio lecchese due persone sono risultate positive al Sars-Cov-2. Ad oggi il numero di contagiati a Lecco e provincia dall'inizio della pandemia ha raggiunto quota 3.036.

Tutti i dati di oggi, 10 settembre, in Lombardia

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

i tamponi effettuati: 17.391, totale complessivo: 1.775.670

i nuovi casi positivi: 245 (di cui 43 ‘debolmente positivi’ e 14 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 77.204 (+116), di cui 1.335 dimessi e 75.869 guariti

in terapia intensiva: 30 (+3)

i ricoverati non in terapia intensiva: 256 (+4)

i decessi, totale complessivo: 16.892 (+1)

I nuovi casi per provincia: