Coronavirus, il punto: 95 tamponi positivi nel Lecchese, il rapporto risale al 9%

Sono 95 i tamponi positivi al Covid-19 nelle ultime ventiquattro ore in provincia di Lecco, a fronte di oltre 28mila test effettuati in tutta la Lombardia. Un dato pressoché in linea con i giorni scorsi, ma ancora significativo. Il totale delle persone contagiate nella nostra provincia da inizio pandemia sale così a quota 14.267.

A livello lombardo, a fronte di 28.645 tamponi effettuati, sono 2.587 i nuovi positivi (rapporto in leggera risalita rispetto a ieri, pari al 9%). I guariti/dimessi sono 1.378. I ricoverati scendono in maniera sensibile, ma si registrano anche 6 nuove terapie intensive.

I dati di oggi, giovedì 14 gennaio

i tamponi effettuati: 28.645 totale complessivo: 5.137.863

i nuovi casi positivi: 2.587 (di cui 114 'debolmente positivi')

i guariti/dimessi totale complessivo: 426.098 (+1.378), di cui 3.760 dimessi e 422.338 guariti

in terapia intensiva: 468 (+6)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.614 (-37)

i decessi, totale complessivo: 26.026 (+72)

I nuovi casi per provincia

Milano: 638 di cui 275 a Milano città;

Bergamo: 109;

Brescia: 365;

Como: 213;

Cremona: 72;

Lecco: 95;

Lodi: 45;

Mantova: 212;

Monza e Brianza: 124;

Pavia: 232;

Sondrio: 97;

Varese: 315.

Vaccinazioni oltre quota 126mila

Nelle strutture sanitarie della Lombardia, nella giornata di ieri, mercoledì, sono state effettuate 21.837 vaccinazioni anticovid. Il dato complessivo sale quindi a 126.648 somministrazioni dall'inizio della campagna. Questo numero comprende anche 362 vaccinazioni effettuate nei giorni scorsi e rendicontate ieri. Il dato relativo alle somministrazioni di oggi, giovedì 14 gennaio, verrà comunicato domani mattina.