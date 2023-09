Crolla cornicione in centro Lecco, vigili del fuoco in azione

Preoccupazione e qualche disagio questa mattina all'alba in centro Lecco per il crollo di materiale dal cornicione di un tetto. Alle ore 6.30 di mercoledì 27 settembre i vigili del fuoco del comando cittadino sono infatti dovuti intervenire con un'autopompa e un'autoscala per mettere in sicurezza il palazzo a ridosso di piazza Mazzini per il distacco di una parte di cornicione.

Per fortuna in quel momento sotto la palazzina - situata a due passi dal teatro sociale - non passavano nè persone nè veicoli: nessuno sarebbe dunque rimasto coinvolto.