Suona l'ultima sirena: il pompiere Gianfranco Villa va in pensione

Il pompiere Gianfranco Villa va in pensione. “Sembrava un traguardo così lontano e invece eccola qui, la pensione. Agognata da tanti, mai disprezzata, ma quasi improvvisa” per l'esperto caporeparto, “che questo lavoro lo ha fatto fino all'ultimo giorno con passione e senso del dovere. Lo stesso che ha trasmesso ai colleghi e dai quali ha ricevuto collaborazione e aiuto in tutti questi anni di servizio, iniziato nel 1986, dopo la leva militare sempre nel corpo”.

Il saluto è affidato a coloro che l'hanno affiancato per tanto tempo. Del resto il suo percorso era iniziato decisamente presto: da giovane vigile del fuoco ha preso parte ai soccorsi in Valtellina per l'alluvione del 1987 e, nel prosieguo della carriera, è stato sul campo anche in occasione dell'emergenza Etna del 2000, dei terremoti a L'Aquila, nelle Marche e Reggio Emilia, sia come vigile operativo nella ricerca persone, sia come gestore e coordinatore delle operazioni di soccorso. Si è dedicato alle emergenze per gli incendi boschivi in Piemonte e in Sicilia, dove ha coordinato mezzi da terra, Canadair ed elicotteri. Molteplici le specializzazioni che lo hanno visto impegnato come abilitato per le operazioni del Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale), esperto regionale 3° livello NBCR (nucleare-batteriologico-chimico-radiologico), Direttore Operazione Spegnimento Incendi boschivi e gestore della topografia applicata al soccorso nella ricerca persone (TAS 2° livello).

“Apprezzato e sostenuto”

“Ha condiviso l'esperienza accumulata nell'NBCR, formando il personale dei nuclei regionali avanzati, come docente per il rilevamento ambientale di sostanze pericolose nei poli regionali e nazionali dei Vigili del Fuoco. La passione per l’informatica l’ha portato a creare un'applicazione dedicata al personale VV.FF. proprio sui temi legati alle emergenze chimiche e, non solo, a sviluppare anche un'applicazione dedicata all’operazione Lario Sicuro. È stato tra i primi a dedicarsi allo sviluppo di programmi operativi, poi adottati dal Comando Provinciale di Lecco. Per parecchio tempo ha anche curato la statistica annuale degli interventi. Lascia la caserma di Lecco dopo essere stato apprezzato e sostenuto dal personale con cui ha condiviso gli ultimi periodi di servizio”.