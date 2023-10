L'onda lunga del maltempo a Lecco: alberi nel Caldone, frana dal San Martino

Il maltempo non ha causato danni soltanto questa mattina, quando sul Lecchese è caduta una pioggia intensa (a Lecco 47,5 millimetri secondo i dati Centro meteo lombardo); anche nel pomeriggio di martedì si sono verificati problemi che hanno reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco e dei volontari della Protezione civile.

Nel frattempo fino a domani alle 14 è stata emessa un'allerta di colore giallo (criticità ordinaria) per rischio idraulico. E sono proprio i torrenti, visto quanto accaduto a livello regionale, a ricevere l'attenzione più grande in queste ore.

Alberi crollati in acqua

Lungo il Caldone, a Lecco, nel pomeriggio si è rischiato un pericoloso effetto-diga a causa di alcuni aberi crollati in prossimità di un ponte. I vigili del fuoco sono intervenuti con motoseghe per liberare l'alveo del torrente e consentire all'acqua di defluire in maniera corretta.

Sempre nel capoluogo, in via Stelvio, alle prime luci della sera si è verificato un piccolo smottamento dal Monte San Martino. Vigili del fuoco, geologo e tecnico comunale si sono subito recati sul posto per effettuare le opportune verifiche.

Una squadra dei pompieri di Lecco è stata inoltre inviata in serata a Meda con un mezzo fuoristrada e attrezzature di pompaggio per aiutare i colleghi.

Gli interventi in Lombardia