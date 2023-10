Allagamenti e piante pericolanti, vigili del fuoco al lavoro da ore nel Lecchese

Il maltempo ha colpito duro anche il territorio lecchese con forti piogge e potenti raffiche di vento dalla notte alla prima mattina di martedì 31 ottobre. Dalle ore 4, la Centrale di Lecco e tutti i distaccamenti volontari dei vigili del fuoco sono attivi sul territorio provinciale per rispondere alla varie chiamate e richieste di aiuto. Le zone maggiormente colpite sono quelle della Brianza lecchese e del Meratese.

L'incidente lungo la Statale 36, dir Lecco-Ballabio

Gli interventi principali sono in corso per allagamenti e per il taglio di piante pericolanti. Alle 8 i pompieri e il 118 sono inoltre entrati in azione in galleria zona ospedale, (Statale Statale 36, dir Lecco-Ballabio), per un incidente con un'auto ribaltata. Una donna di 35 anni è stata soccorsa in codice giallo e trasferita in verde al vicino pronto soccorso del Manzoni.