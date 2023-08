Alberi sradicati da pioggia e vento: 20 interventi dei vigili del fuoco

Ancora danni del maltempo nel Lecchese. Questa volta la forte pioggia e il vento hanno colpito in particolare i comuni del Meratese: dalle ore 4.30 di martedì 1 agosto, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire una ventina di volte per alberi caduti nei comuni di Merate, Imbersago, Cernusco, Calco, La Valletta Brianza. Alle 7.30 sono scattate altre tre richieste: dal comando di Lecco è entrata in azione un'autopompa serbatoio, altro due mezzi attrezzati sono partiti dal distaccamento di Valmadrera e altri tre da Merate con un rimorchio. Richiesto inoltre un supporto Ag da Milano per una pianta nel territorio di Imbersago.

Il lavoro svolto nelle prime ore della giornata ha permesso di ripristinare la circolazione stradale e di mettere in sicurezza le zone colpite dal maltempo.