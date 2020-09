Cronaca Dervio / Via Roggia, 11

Tentano di accendere il barbecue e vengono investiti dalle fiamme, due feriti gravi a Dervio

Intervento dei soccorsi in codice rosso in via Della Roggia. Il 22enne ustionato è corso in strada ed è stato aiutato da un passante che ha spento le fiamme che lo avevano avvolto. Elitrasportata in ospedale anche la donna con lui in casa