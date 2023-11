Si ribalta con la motocarriola sulle scalogge di Corenno: giovane in ospedale

Incidente a Corenno Plinio, frazione di Dervio, nel pomeriggio di oggi, martedì 28 novembre. Quello che in un primo momento si ipotizzava essere il ribaltamento di un veicolo in strada, si è successivamente rivelato un incidente sul lavoro. Una motocarriola guidata da un 18enne, per motivi ancora al vaglio delle forze dell'ordine, si è ribaltata sulle scalogge di via Andreani all'interno del cantiere di un privato (da quanto raccolto avviato per la riparazione di un muro crollato).

Immediata la chiamata al numero unico per le emergenze 112, con l'intervento sul posto dell'ambulanza del Soccorso Bellanese, dell'autoinfermieristica e infine dell'elicottero decollato dal Sant'Anna di Como. Il ragazzo è stato caricato proprio dal mezzo aereo e trasportato all'ospedale di Gravedona.

Mentre in un primo momento le sue condizioni parevano critiche (era stato contrassegnato da un codice rosso), in pronto soccorso è stato accettato in giallo. Come confermato dal sindaco di Dervio Stefano Cassinelli, il 18enne sarebbe stato sempre cosciente e avrebbe riportato traumi a una spalla e a una gamba.