Si perdono nella notte mentre scendono dalla Grigna: sei ragazzi salvati dal Soccorso Alpino

I giovani risiedono tutti in provincia di Milano: erano equipaggiati in modo non adeguato

Nottata di lavoro per i tecnici del Soccorso Alpino. Intorno alle 22.30 i soccorritori si sono portati nella zona dell’Alpe Pialleral per recuperare un gruppo di sei ragazzi, tutti residenti in provincia di Milano e di età compresa tra i venti e i venticinque anni, che si sono trovati in difficoltà durante la fase di rientro. Provenivano dalla Grigna, ma erano molto stanchi e privi di attrezzatura adeguata; si sono, quindi, trovati costretti a chiedere aiuto. I tencici della Stazione di Valsassina e Valvarrone del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana, li hanno raggiunti e accompagnati a valle.

“Importante la programmazione”

“È importante programmare bene i propri itinerari, tenendo conto delle proprie capacità, del tempo a disposizione necessario per completare il rientro e anche del fatto che ci si deve adeguare al cambiamento delle stagioni: stiamo andando incontro a giornate più corte e con cambiamenti di temperatura e anche di condizioni meteorologiche e quindi occorre prestare attenzione. Trovate molti consigli utili per frequentare la montagna sul sito sicurinmontagna.it”, fanno sapere dal Corpo.