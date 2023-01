Dramma nella notte lungo la linea ferroviaria a Lecco: morto un uomo

Dramma nella notte lungo i binari della stazione di Lecco. Un uomo è morto dopo essere stato travolto da un treno. Molto probabilmente si è trattato di un gesto estremo, un altro compiuto lungo le linee ferroviarie. Stando alle prime informazioni a disposizione, a perdere la vita sarebbe stato un extracomunitario.

L'allarme è scattato alle ore 3 della notte tra martedì 3 e mercoledì 4 gennaio. Sul posto, nei pressi del passaggio ferroviario di via Belvedere, si sono subito portati i soccorsi del 118 in codice rosso: allertati anche carabinieri, polfer e vigili del fuoco di Lecco. Ma per l'uomo non c'è stato purtroppo più nulla da fare.

La circolazione dei treni è stata momentaneamente sospesa tra le stazioni di Lecco e Abbadia "al fine di permettere gli accertamenti da parte delle Autorità competenti" - ha fatto sapere Trenord. Si sono quindi avute ripercussioni sia lungo la tratta Lecco-Sondrio, sia sulla Lecco-Milano per coincidenze e ripartenze. Sono stati variati alcuni orari con cancellazioni, ritardi e alcune corse sono state sostituite dai bus.