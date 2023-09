Dramma in Valsassina: muore neonata di soli 5 mesi

La comunità valsassinese è sotto choc per la morte di una neonata di soli 5 mesi. Il dramma è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, giovedì 14 settembre, a Premana. Ancora scarse le informazioni sull'accaduto. Dopo l'allarme dato dai famigliari che si trovavavano con lei nell'abitazione, i soccorsi sono entrati in azione in stato di massima urgenza anche con il supporto dell'elicottero. Sul posto le ambulanze a sirene spiegate e il medico.

La situazione è apparsa subito gravissima ai soccorritori: sembra che al loro arrivo la neonata non respirasse già più. Dopo le prime manovre rianimatorie, la piccola - Cecilia il suo nome - è stata portata a bordo dell'elisoccorso e trasferita all'ospedale Manzoni di Lecco. Per lei, purtroppo, non c'è stato però più nulla da fare.

Proprio in ospedale è stato constatato il decesso della neonata, venuta alla luce solo lo scorso mese di aprile. Il corpicino del piccolo angelo è ora a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Il magistrato deciderà ora se disporre l'autopsia per capire le cause della morte. Una tragedia che ha lasciato senza parole la comunità di Premana dove la famiglia è molto conosciuta.