Controlli nei boschi dell'Alto Lago: scoperti i bivacchi degli spacciatori

Controlli dei carabinieri a Colico e Dorio dove sono state messe al setaccio le strade e le zone di spaccio nei boschi. Le persone identificate nel territorio dell'Alto Lago lecchese sono state oltre 30. Tra loro, alcuni assuntori che si stavano recando a comprare della sostanza stupefacente. Uno di questi è stato trovato in possesso di un coltello e per questo è stato denunciato per "porto ingiustificato di arma".

L'importante supporto dell'unità cinofila

Nei boschi, i militari hanno poi individuato, con l’aiuto dell’unità cinofila, due bivacchi utilizzati dagli spacciatori nelle vicinanze del laghetto Fuentes di Colico, e in località Garavina di Dorio. I controlli antidroga da parte delle forze dell'ordine proseguiranno anche nei prossimi giorni.