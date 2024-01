Eccesso di alcolici: doppio intervento dei soccorsi nella notte

Doppio intervento dei soccorsi di Areu nella notte tra sabato 14 e domenica 15 gennaio per due episodi di intossicazione etilica avvenuti in provincia di Lecco. Il primo allarme è scattato alle 21 in via Nazionale a Colico: una donna di 50 anni, che si è sentita male dopo aver ecceduto con le bevande alcoliche, è stata soccorsa in codice giallo e trasportata all'ospedale Manzoni di Lecco in ambulanza. Allertati anche i carabinieri.

La seconda chiamata alla centrale di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) è arrivata alle 3 di notte per un secondo episodio di intossicazione etilica avvenuto a Osnago: un equipaggio della Croce Bianca di Merate ha raggiunto via Statale per prestare aiuto a una persona di 18 anni. Dopo la partenza in codice giallo il trasferimento del paziente all'ospedale Mandic è avvenuto in verde, in condizioni quindi non gravi.