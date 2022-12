Eccesso di alcolici, tre interventi dei soccorsi nella notte

Tre interventi dei soccorsi nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 dicembre per altrettanti casi di intossicazione etilica. Per fortuna si è trattato di episodi non gravi con un solo ricovero in ospedale, ma il 118 si è dovuto comunque attivare in codice giallo per prestare aiuto agli interessati.

La prima chiamata ai soccorsi è arrivata a mezzanotte e un quarto: un uomo si è trovato in difficoltà in viale Turati dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo. Secondo intervento alle 2.30 a Suello lungo la strada provinciale Como-Lecco. Sul posto la Croce Verde di Bosisio per aiutare un 21enne in difficoltà. Come nel primo episodio, non è stato comunque necessario il ricovero in ospedale. Terzo intervento alle 4 in via Fumagalli a Lecco: un giovane di 24 anni è stato trasportato in ambulanza in codice verde all'ospedale Manzoni. Altri episodi di eccesso di alcolici si sono verificati nei mesi scorsi nel territorio lecchese.