Escursionista cade sotto la vetta del Monte Barro: soccorsi al lavoro

Soccorso alpino ed elisoccorso al lavoro sul Monte Barro. Qualche minuto prima di mezzogiorno il mezzo fatto decollare dalla base di Villa Guardia (Como) e i tecnici della Stazione di Lecco-Bione sono portati poco sotto la vetta della montagna di Galbiate: l'allarme è stato lanciato dopo la caduta di un'escursionista di 48 anni a poca distanza dalla croce posta ai 922 metri di quota, in un tratto roccioso e impervio.

Le squadre di soccorso sono entrate in azione in codice rosso: dopo il recupero la donna è stata trasportata all'ospedale "Manzoni" di Lecco in codice giallo per gli accertamenti e le cure del caso.