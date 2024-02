Scivola sul Resegone, arriva l'elicottero: donna ricoverata

Soccorsi al lavoro sul Resegone. Nel tardo pomeriggio di mercoledì 31 gennaio le squadre si sono portate in Val Caldera, sul monte Resegone, per raggiungere una donna di 59 anni infortunatasi in seguito a una caduta. Intorno alle 17 una chiamata al Nue 112 ha allertato la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza che ha messo in moto i sanitari di stanza all'ospedale Papa Giovanni XXIII, partiti a bordo di un elicottero, e il Soccorso alpino, oltre ai carabinieri.

La donna, individuata in alta quota, è stata stabilizzata dai tecnici, caricata sul mezzo aereo e trasferita rapidamente presso l'ospedale Manzoni di Lecco: arrivata sul tetto del nosocomio, è stata trasportata all'interno del pronto soccorso per il ricovero, avvenuto in codice giallo.