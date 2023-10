Dolorosa caduta a San Tomaso: sulla piana arriva l'elicottero

Soccorsi al lavoro nella tarda mattinata di mercoledì 11 ottobre. Intorno alle ore 11 la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata attivata per la scivolata di una donna di 70 anni avvenuta lungo la piana di San Tomaso: in loco si sono portate varie squadre - vigili del fuoco, soccorso alpino e speleologico del Triangolo Lariano, elisoccorso fatto decollare da Villa Guardia (Como) -, che si sono prese cura dell'escursionista.

La donna è stata stabilizzata in loco e trasportata in elicottero presso l'ospedale Manzoni di Lecco: arrivata sul tetto del nosocomio e trasferita in pronto soccorso, è stata ricoverata in codice giallo. L'intervento di soccorso tecnico urgente è durato circa due ore.