Incrodato sul "fungo": giovane recuperato con l'elicottero

Soccorsi al lavoro nel pomeriggio di domenica 19 novembre. Intorno alle 15 i pompieri sono stati inviati sulla Grigna meridionale - nota come Grignetta - per un ragazzo incrodato lungo il versante ovest, sul "fungo". I vigili del fuoco sono intervenuti da terra e con l'elicottero Drago fatto decollare da Malpensa (Varese) e hanno raggiunto rapidamente il giovane, in difficoltà a circa 1600 metri di quota.

Dopo averlo individuato, i pompieri l'hanno verricellato per portarlo in zona sicura. Allertato anche il personale del Soccorso alpino e speleologico.

Elicottero sul San Martino

Intorno alle 17.30 un elicottero ha raggiunto anche la zona del rifugio Piazza sul San Martino per l'infortunio occorso a una donna, comunque in condizioni non gravi: il mezzo aereo è rientrato in ospedale senza trasportare, mentre i tecnici del Soccorso alpino di Lecco si sono mobilitati via terra.