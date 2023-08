Si fa male nei boschi della Valsassina: soccorsi urgenti

Soccorsi in codice rosso nella mattinata di venerdì 11 agosto. Intorno alle ore 10 la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per un incidente avvenuto nei boschi tra la Culmine di San Pietro e i Piani di Artavaggio, nel territorio comunale di Moggio: stando a quanto appreso, il 35ene è un mandriano che si trovava in quelle zone insieme alla sua mandria di mucche e agli aiutanti quando è accidentalmente caduto nel burrone.

Immediatamente è stato lanciato l'allarme al Nue 112, che ha mobilitato il Soccorso alpino della Stazione di Barzio e l'elicottero che fa base all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: la caduta avrebbe provocato delle ferite a un braccio del 35enne, che comunque non verserebbe in condizioni preoccupanti. Recuperato, è stato trasferito in ospedale e qui gli è stato assegnato un codice giallo.