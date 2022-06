Due episodi violenti nella notte, necessario l'intervento dei soccorsi

Doppio intervento dei soccorsi nella tarda serata di ieri e nella notte per altrettanti episodi violenti, per fortuna dall'esito non grave. La prima aggressione è avvenuta a Molteno in zona stazione ai danni di una donna. Ancora da chiarire i contorni dell'accaduto: l'allarme è scattato in codice giallo intorno alle 22.30: giunti sul posto i soccorritori hanno dovuto prestare aiuto alla 40enne poi trasportata in codice verde all'ospedale di Erba per le cure e gli accertamenti del caso. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Merate.

La seconda chiamata al 118 è arrivata invece in piena notte e anche in questo caso l'allerta è scattata in codice giallo. Un ragazzo di 22 anni è stato aggredito sul lungolario Piave a Lecco alle 3. Sul posto l'ambulanza della Croce Rossa di Lecco, allertata anche la Questura cittadina. Dopo le prime cure portate sul posto, il giovane è stato portato all'ospedale Manzoni di Lecco in codice verde.