Salgono a 2.000 metri ma vanno in difficoltà: recuperati con l'elicottero

È stata una domenica intensa sul fronte incidenti in montagna, quella appena trascorsa. In particolare per la stazione Valsassina e Valvarrone del Soccorso alpino, chiamata a due attivazioni in poche ore.

Il primo allertamento è giunto alle 15.40 per un intervento a Premana, dove sorgono le Bocchette di Larecc (Pizzi di Premana). Tre escursionisti erano saliti in quota e si trovavano a circa 2.100 metri di altitudine ma erano molto affaticati, così hanno deciso di chiedere aiuto. Sul posto l'elisoccorso di Como di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha portato a valle due di loro, mentre il terzo è stato accompagnato a piedi dalla squadra territoriale del Cnsas.

Sospetta frattura a una gamba

Nel frattempo, mentre il primo intervento era ancora in corso, intorno alle 17 è arrivata la richiesta di soccorso per un uomo di 62 anni che aveva riportato una sospetta frattura a una gamba al Pian delle betulle, comune di Margno. L'elisoccorso di Como è arrivato sul posto, intervenuto a supporto dell'équipe un'altra squadra di tecnici del Soccorso alpino della XIX Delegazione Lariana, sempre della Stazione della Valsassina. L'escursionista è stato poi trasportato all'ospedale Sant'Anna di Como in codice giallo.