Evade dai domiciliari per trovarsi con gli amici e viene arrestato

Evade dai domiciliari per raggiungere gli amici e viene arrestato dai carabinieri. Il fatto è avvenuto nella Brianza lecchese. I militari della stazione di Oggiono, su richiesta della Procura della repubblica di Lecco, hanno eseguito la misura detentiva a carico di un ventenne italiano che, nonostante fosse sottoposto a detenzione domiciliare, era stato sorpreso più volte al di fuori della propria abitazione.

Al giovane, condannato a febbraio e già portato in carcere per una vicenda riguardante dei maltrattamenti in famiglia, dopo un primo periodo dietro le sbarre era stato concesso il beneficio della detenzione domiciliare presso la sua abitazione di Oggiono.

In ben 5 occasioni è stato trovato fuori casa senza motivo

Tuttavia, nel mese di settembre e ottobre in ben 5 occasioni è stato trovato fuori casa senza valido motivo. Nell’ultimo episodio, ad esempio, il giovane è stato sorpreso in compagnia di alcuni amici presso il parcheggio della zona intento a parlare.

L’ennesima denuncia per evasione è però costata cara al ventenne. Infatti, i carabinieri di Oggiono, dopo aver informato la Procura di Lecco e l’ufficio di sorveglianza, hanno ricevuto l’ordine di trarre in arresto il ventenne e di condurlo, finalmente, di nuovo in carcere per il restante periodo di pena.