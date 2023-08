Le reti paramassi hanno frenato la frana dal monte San Martino. Verifiche in corso

Vigili del fuoco e tecnici subito sul posto dopo la frana crollata dal Monte San Martino, versante Orsa Maggiore, nella mattinata di mercoledì 9 agosto. Lo smottamento si è verificato poco dopo le ore 11: una scena impressionante notata da diversi cittadini lecchesi e turisti che si trovavano sul lungolago in zona Pradello. Allertati anche i soccorsi di Areu in codice rosso, con l'invio sul posto dei tecnici del Soccorso alpino in via precauzionale: per fortuna, stando alle informazioni al momento a disposizione (ore 13) non ci sarebbero persone ferite.

Il materiale crollato a seguito del distacco franoso è stato contenuto dalle reti paramassi che si trovano nei pressi del sentiero del viandante. Nel primo pomeriggio del 9 agosto sono ancora in corso sopralluoghi nella zona sottostante il San Martino, tra Lecco e Abbadia Lariana dove scorrono anche la ferrovia Lecco-Sondrio e una tratta di Statale 36. Sul posto si sono inoltre portati i tecnici delle ferrovie per tutte le verifiche del caso sul fronte sicurezza. Le strade risultano aperte e la circolazione dei treni non è stata fermata.