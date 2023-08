Paura per la frana caduta dal San Martino: il video

Il crollo è avvenuto nella mattina di mercoledì 9 agosto a Lecco, le immagini riprese dalla zona di Pradello. Vigili del fuoco, 118 e Soccorso alpino sul posto in massima allerta

Sono impressionanti le immagini che scorrono nel video ripreso da una delle persone che questa mattina hanno visto crollare la frana dal monte San Martino a Lecco, versante Orsa Maggiore. Lo smottamento è avvenuto intorno alle ore 11 di mercoledì 9 agosto.

Dopo l'allarme, sul posto sono presto intervenuti i vigili del fuoco del comando di Lecco e sono stati allertati anche i soccorsi di Areu e i tecnici del Soccorso Alpino Cnsas in codice rosso. Si sta verificando che nessuna persona sia rimasta coinvolta, ma al momento non ci sono ancora notizie in merito. Sul posto anche la Polizia locale.

Stando alle prime informazioni a disposizione, sembra che le reti paramassi abbiamo evitato il peggio, contendendo gran parte del materiale crollato a valle. Sotto al monte passa il sentiero del viandante che collega Lecco con Abbadia Lariana. La ferrovia e la strada, compresa una tratta di Statale 36, sarebbero ancora percorribili. Seguiranno aggiornamenti.