Frana sulla Provinciale 62 a Parlasco: massi precipitano in strada

Frana sulla strada Provinciale 62. Mentre l'allerta per rischio idrogeologico, dopo le incessanti piogge dei giorni scorsi, è ancora in vigore, un distacco di materiale roccioso si è verificato lunedì mattina a Parlasco.

In prossimità del km 7,00+500 dell'arteria viabilistica che collega Bellano a Taceno alcune pietre di grosse dimensioni si sono staccate dalla parete soprastante e hanno invaso la carreggiata. Per fortuna al momento del distacco nessun veicolo stava sopraggiungendo lungo la strada e non si registrano dunque persone coinvolte. Sul posto si è portata immediatamente una squadra dei vigili del fuoco dal Distaccamento volontario di Bellano.

I pompieri sono impegnati nella rimozione del materiale. Spetterà poi ai tecnici provinciali effettuare le opportune verifiche sulla parete rocciosa per valutare la presenza di ulteriore materiale instabile e provvedere alla messa in sicurezza. La strada è attualmente chiusa al transito in quel punto.