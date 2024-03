Furti e spaccate in centro città: arrestato 42enne

Si era dato decisamente da fare, ma ha lasciato troppe tracce alle sue spalle. Nei guai è finito un 42enne lecchese, autore di varie spaccate eseguite nel centro di Piacenza. Nel corso degli ultimi mesi la polizia ha svolto numerose indagini per individuare i colpevoli di furti commessi preferibilmente di notte da svariati malviventi che hanno preso di mira negozi, bar e scuole. La sinergia operativa tra gli investigatori della Squadra Mobile e il Gabinetto provinciale di Polizia Scientifica, - fanno sapere da viale Malta - con l’utilizzo delle più moderne tecnologie di analisi dei filmati di videosorveglianza, di rilevazione delle impronte papillari e di confronti genetici sulle tracce biologiche, ha permesso di scoprire e denunciare gli autori di 10 furti avvenuti a Piacenza. Nel corso del 2022 all’interno di alcuni istituti scolastici in città sono stati perpetrati una serie di furti ai danni di distributori di generi alimentari, con ingenti danneggiamenti fatti ai macchinari a fronte di un bottino di poche decine di euro. Il ladro seriale è stato recentemente identificato grazie alle tracce di sangue rilevate in tre diverse occasioni e grazie ad un match favorevole con il suo Dna. Si tratta di un italiano di 42 anni originario della provincia di Monza, con precedenti specifici per reati simili commessi in altre zone d’Italia.

Spaccate in centro città: nei guai un lecchese

L’esaltazione delle impronte papillari rilevate sulle scene dei furti - continua la nota - ha permesso di individuare e denunciare il presunto autore delle spaccate notturne fatte negli esercizi commerciali presenti nel centro storico dove erano state rubate diverse somme di denaro. Si tratta di un italiano di 42 anni proveniente dalla provincia di Lecco. Stessa cosa per un furto avvenuto in un ristorante sulla via Emilia Pavese nel 2022: nei guai un 19enne brasiliano. Nella notte del 4 ottobre 2023 invece si erano verificati due furti all’interno di bar situati via Calzolai e in via Morigi, con danni per diverse migliaia di euro. Lo riferisce IlPiacenza.it.

Le indagini svolte dalla Squadra Mobile anche attraverso l’analisi dei filmati di videosorveglianza, e l’esito dei rilievi effettuati nel corso dei sopralluoghi effettuati dalla Polizia Scientifica, ha permesso di individuare e denunciare un 37enne italiano. Ulteriore conferma rispetto alla commissione del reato, si è avuta dall’esito della successiva perquisizione eseguita dalla Squadra Mobile che ha permesso il sequestro di abiti assolutamente compatibili con quelli utilizzati dal ladro durante i colpi. Alla luce degli elementi raccolti, all’uomo era stato revocato il beneficio dell’affidamento in prova, con ripristino della carcerazione alle Novate dove già si trovava per precedenti fatti, aggravati altresì dall’ulteriore ordinanza di custodia cautelare in carcere per i furti commessi a Piacenza.

A dicembre 2023 un negozio nella zona di San Lazzaro era stato saccheggiato di notte da un ladro che aveva rubato del denaro. Anche in questo caso, grazie ad un’impronta rilevata è stato individuato l’autore: si tratta di un ventenne italiano pluripregiudicato. Inoltre, le indagini della Squadra Mobile, supportate dai sistemi di riconoscimento facciale in uso alla Polizia Scientifica, hanno permesso di denunciare un trentatreenne marocchino senza fissa dimora per due furti commessi nel mese di febbraio 2024 ai danni di un negozio di abbigliamento sito in via XX Settembre. Lo stesso malvivente si era reso autore pochi giorni prima di un furto notturno ad un ristorante sulla via Emilia Pavese dove era riuscito a rubare contanti. Anche in questo caso si è potuto procedere al suo riconoscimento attraverso le immagini di videosorveglianza del locale. L’uomo è stato portato al Cpr di Milano, preludio del rimpatrio.