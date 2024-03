Furti e botte a Milano: stavolta finisce in carcere

Sulla sua testa pendeva una condanna penale. È finito dietro le sbarre il 25enne extracomunitario giudicato colpevole per i reati di rapina e lesioni personali aggravate in concorso: i fatti risalgono a marzo 2022 e sono localizzati a Milano, capoluogo diventato il suo terreno di caccia e di quello dei complici in svariate occasioni. Sono stati i carabinieri della Stazione di Valmadrera ad ammanettare il ragazzo, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per la stessa causa.

Niente domiciliari: si aprono le porte del carcere

Il 25enne dovrà espiare la pena residua di 3 anni, 4 mesi e 20 giorni di reclusione, oltre al pagamento di 800 euro di multa: niente reclusione tra le mura amiche, però, perché in questa circostanza si è scelto di operare il trasferimento presso il carcere di Lecco. Il provvedimento è stato emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.