Incidente lungo la Sp51: sette persone coinvolte tra cui quattro bambini

Incidente lungo la Sp51 a Galbiate con ben 7 persone coinvolte tra cui 4 bambini, 2 dei quali di un solo anno di età. L'allarme ai soccorsi è scattato in codice rosso alle ore 15 di oggi, giovedì 2 agosto, dopo che due automobili si sono scontrate lungo "La Santa", la strada che si collega con Oggiono, già teatro di numerosi incidenti. Ancora scarse le informazioni a disposizione sull'accaduto.

Immediato l'intervento sul posto - in zona Sala al Barro - di tre ambulanze e dell'auto con il medico a bordo, allertati anche i vigili del fuoco di Lecco e i carabinieri della compagnia di Merate. Nello schianto sono rimasti coinvolte anche due donne di 53 e 24 anni e un uomo di 32, oltre a un'altra bambina di 10 anni e a un piccolo di 7. Dopo le prime cure portate sul posto, l'intervento dei soccorsi è proseguito in codice giallo. Nessuno sembrerebbe essere dunque in pericolo di vita e una sola persona è stata trasportata in ospedale (al Manzoni di Lecco).