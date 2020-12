Probabile gesto estremo, uomo trovato senza vita a Galbiate

Dramma questa mattina, martedì 8 dicembre, a Galbiate dove un uomo di 45 anni ha perso la vita quasi certamente a seguito di un gesto estremo. L'allarme al 118 è scattato poco prima delle 10.

Sul posto, in una zona impervia di viale De Gasperi nella frazione di Villa Vergano, si sono portati immediatamente i soccorsi, in particolare il personale del Soccorso Alpino (Cnsas XIX Delegazione Lariana), i Vigili del Fuoco di Lecco e i Carabinieri della Campagnia di Merate. Purtroppo però per il 45enne, rinvenuto cadavere in un'area boschiva, non c'è stato più nulla da fare. Verifiche sono ancora in corso per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto.